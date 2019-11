Fußball-Kreisliga A : Gencler fährt den siebten Saisonsieg ein

Rhein-Wupper Auch Schlebusch II, Witzhelden und Bergfried gewinnen. Der SC Hitdorf verliert indes seine Tabellenführung nach einer 3:5-Niederlage in Deutz.

TSV Solingen III – VfL Witzhelden 2:5 (0:1). Die nächsten Punkte fuhren am Sonntagnachmittag die Witzheldener ein. Der A-Jugendliche Giacaomo Luc Grothues hatte daran maßgeblichen Anteil. Er erzielte nach einer halben Stunde den Führungstreffer und sechs Minuten vor dem Abpfiff das entscheidende 2:4. Maximilian Walter (51.), Domenic Gerlach (72.) und Jens Boddenberg in der Nachspielzeit trugen sich dazu noch in die Torschützenliste für den VfL ein.

1. FC Solingen – BV Bergisch Neukirchen 7:2 (5:2). Nur in der Anfangsphase hielten die Neukirchener die Begegnung in Solingen offen. Kapitän Michael Mollek verkürzte nach einer Viertelstunde zum 2:1. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Benjamin Seifert noch ein Treffer. Zu diesem Zeitpunkt war das Aufeinandertreffen jedoch schon längst entschieden.

GSV Langenfeld – SSV Lützenkirchen 2:0 (1:0). Beim Viertletzten in Langenfeld blieb der Aufsteiger aus Lützenkirchen tor- und punktlos. In der 25. Minute gerieten die Gäste in Rückstand, in der Schlussphase kamen die Platzherren zum zweiten Treffer und der Entscheidung.