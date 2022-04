Fußball, Kreisliga A : Genclerbirligi Opladen verpasst einen Punkt bei der TG Burg

Rhein-Wupper Der A-Ligist unterliegt knapp mit 2:3 in Solingen, Schlebusch II, der SV Bergfried und SC Hitdorf verlieren ebenfalls. Lützenkirchen gewinnt hingegen 5:3 in Haan.

Fußball, Kreisliga A Köln: SC Borussia Kalk – SV Schlebusch II 6:1 (4:1). Beim Tabellenzwölften in Köln-Kalk war Schlebuschs Reserve chancenlos. Schon beim Gang in die Halbzeitpause waren die Kräfteverhältnisse klar. Lediglich der 2:1-Anschlusstreffer von Philipp Henning machte kurzzeitig Mut. Nach zwei weiteren schnellen Gegentoren war der Widerstand des SVS gebrochen.

CfB Ford Niehl – SV Bergfried Leverkusen 3:2 (2:1). Das Verfolgerduell entschieden die Gastgeber aus Niehl nach hartem Kampf zu ihren Gunsten. Die von Hannes Diekamp trainierten Leverkusener verpassten damit die Gelegenheit, nach Punkten mit Niehl gleichzuziehen. Durch einen Doppelschlag in der 23. und 24. Minute geriet Bergfried ins Hintertreffen, doch kurz vor der Halbzeitpause gelang Marcel Rekus der Anschluss. Die Hoffnung auf den Ausgleich währte bis zur 57. Minute, in der die Gastgeber einen Strafstoß verwandelten. Leon Buchmüller verkürzte eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit erneut, doch dem SVB fehlte anschließend die Zeit für mehr. Kurz nach dem 3:2 ertönte er Schlusspfiff.

Kreisliga A Solingen, Aufstiegsrunde: SSVg. 06 Haan – SSV Lützenkirchen 3:5 (2:1). In der Nachholpartie feierten die Lützenkirchener Fußballer im ersten Spiel der Aufstiegsrunde ihren ersten Sieg. Allerdings mussten die Gäste dafür hart arbeiten, denn sie lagen beim Seitenwechsel noch in Rückstand. Erst die starke zweite Halbzeit sorgte dafür, dass sie die ersten Punkte für sich verbuchen konnten. Nach einer Viertelstunde kassierte das SSV-Team den Rückstand, zehn Minuten später gelang Marcel Maier der Ausgleich. Kurz vor der Pause wurden die Lützenkirchener mit dem zweiten Gegentor eiskalt erwischt, aber es folgte eine enorme Leistungssteigerung. Muhammed Saidy Khan sorgte mit einem Doppelpack (51./56.) für die Wende, Enrico Albanese (86.), und erneut Maier in der Nachspielzeit führten mit ihren Toren die Entscheidung herbei. Der Anschluss zum 3:4 in der ersten Minute der Nachspielzeit brachte neue Hektik auf den Rasen, doch im Kollektiv hielten die Gäste dem Ansturm der Haaner stand.

Abstiegsrunde: TG Burg – Genclerbirligi Opladen 3:2 (2:1). Im zweiten Duell der Abstiegsrunde mussten sich die Opladener dem Kontrahenten in Solingen-Burg knapp geschlagen geben. Nach zwei frühen Gegentoren verkürzte Ümit Cakmanus in der 44. Minute. Zu Beginn der zweiten 45 Minuten waren nun wieder die Gastgeber am Drücker und trafen in der 52. Minute zum 3:1. Mehr als der Anschlusstreffer durch Spielertrainer Mehmet Sezer in der 86. Minute sollte Genclerbirligi allerdings nicht mehr gelingen.