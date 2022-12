Fußball, Kreisliga Genclerbirligi düpiert BVBN im Derby

SV Bergfried Leverkusen – DSK Köln 4:1 (1:0). Keine großen Probleme mit dem Schlusslicht hatte das Bergfried-Team, das sich mit einem Sieg in die Winterpause verabschiedet. Jan Fromke avancierte mit drei Toren (17./51. und 67.) zum Mann des Tages, Kingsley Okoye sorgte in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt zugunsten der Gastgeber. Die Domstädter kamen in der 52. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer.