Fußball, Kreisliga A BV Bergisch Neukirchen gibt den Sieg spät aus der Hand

FC Pesch II – SV Schlebusch II 1:0 (0:0). Beim Abstiegskandidaten in Köln-Pesch ging die Schlebuscher Zweitvertretung leer aus und verpasste den Anschluss an die vorderen Mittelfeldränge. Das Tor des Tages kassierte die von Alessandro Caligiuri trainierte Mannschaft in der 51. Minute. Selbst brachten die Gäste in der Offensive so gut wie nichts Zwingendes zustande, sodass die neunte Saisonniederlage in Ordnung ging.