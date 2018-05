Leverkusen: Kießling ist nicht zu ersetzen

Leverkusen Innenverteidiger Jonathan Tah brachte es nach der verpassten Qualifikation für die Königsklasse auf den Punkt. "Am Ende war das mit der Champions League den Fans irgendwo egal. Da stand Kies im Vordergrund", sagte der 22-Jährige.

Tatsächlich drehte sich am Samstag in der BayArena alles um Stefan Kießling und dessen Abschied als Profifußballer. Die Reaktion der Fans nach dem Hannover-Spiel sprach Bände: Statt zu hadern oder das Stadion nach dem Schlusspfiff zu verlassen, bescherten die Leverkusener Zuschauer ihrem Torjäger letzte Gänsehautmomente.

Von nun an wird Kießlings Name in einer Reihe mit der anderer Vereinslegenden wie Rudi Völler, Rüdiger Vollborn, Bernd Schneider und Ulf Kirsten genannt werden. Da spielt es auch keine Rolle, dass dem 34-Jährigen mit Ausnahme der Torjägerkrone 2013 ein Titel mit dem Team in seiner 15 Jahre andauernden Profilaufbahn verwehrt blieb. Kießling war Sprachrohr, Identifikationsfigur und Torjäger in Personalunion.