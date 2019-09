Badminton-Oberliga : Kader des TVW ist vielseitig wie nie

Witzhelden Die Badmintonspieler des TV Witzhelden haben sich die Rückkehr in die Regionalliga zum Ziel gesetzt – und das Team im Sommer klar verstärkt. Der Saisonauftakt ist bereits gelungen.

Die Badmintonspieler des TV Witzhelden starten beinahe euphorisch in die Saison. Der Oberligist peilt eine Platzierung in der Spitzengruppe an – und wenn es nach Abteilungsleiter Ulrich Handschuhmacher ginge, stünde am Ende der Aufstieg. „Bei uns hat sich jede Menge getan. Wir gehen optimistisch in die Spielzeit“, sagt er. Der Auftakt ist bereits gelungen: Das Team des TVW hat beim Brühler TV mit 8:0 und gegen den STC BW Solingen II 5:3 gewonnen. Das ist auch die Folge eines krassen Umbruches. Denn im Sommer erfolgte der Umbau des Kaders.