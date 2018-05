Lokalsport: Hockey-Damen gehen optimistisch in den Endspurt

Hockey-Damen gehen optimistisch in den Endspurt

Leverkusen Im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga-Nord haben die Hockeyspielerinnen des RTHC zuletzt einen wichtigen 2:0-Sieg gegen die TG Heimfeld gefeiert. "Das wäre schon eine Vorentscheidung gewesen, wenn wir das Spiel verloren hätten", sagt Trainer Volker Fried. "Durch den Erfolg sind wir wieder im Geschäft." Ein Punkt fehlt den Leverkusenerinnen noch, um den drittletzten Platz und damit das voraussichtlich rettende Ufer zu erreichen.

Am drittletzten Spieltag ist morgen (14 Uhr) Klipper Hamburg zu Gast am Kurtekotten. Der Gegner ist zwar Dritter, doch die Erfahrungen mit den Hanseaten sind positiv. Im Hamburg gewannen die Leverkusenerinnen 4:1. "Daher sind wir auch für das Rückspiel optimistisch gestimmt", sagt Fried, der überzeugt ist, dass sein Team als Aufsteiger wettbewerbsfähig ist. "Die Leistungsunterschiede in der Liga sind minimal." Als Tabellendritter haben die Hamburgerinnen lediglich sieben Punkte mehr auf dem Konto als der RTHC, der auf dem siebten Rang, dem ersten Abstiegsplatz, rangiert.