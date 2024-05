Tennis Herren 55 aus Leichlingen sind wieder oben dabei

Nach dem souveränen 8:1-Auftaktsieg in Bocholt setzte es beim direkten Konkurrenten TC Holthausen zuletzt allerdings eine klare 3:6-Niederlage. In diesem Aufeinandertreffen kam es auch zum interessanten Duell zweier früherer Davis-Cup-Spieler. Karsten „Katze“ Braasch trat für die Düsseldorfer an und traf auf Andreas Maurer, der Doppelpartner von Boris Becker war und auch den Cup gewinnen konnte. Maurer, der im Leichlinger Team die Spitzenposition besetzt, musste sich in dieser Partie jedoch klar geschlagen geben. Der Österreicher Karl Klassek sowie der Niederländer Marco Visser, die vor dieser Spielzeit extra verpflichtet wurden, holten die beiden einzigen Einzelpunkte. „Man muss auch festhalten, dass das Niveau in der 1. Verbandsliga mittlerweile richtig gut ist. Für uns gab es in Holthausen leider nicht viel zu holen, doch wir schreiben das Thema Aufstieg noch nicht ab“, betont Prause.