Basketball-Weltmeisterschaft „Das war beste Werbung für den Sport“

Als sich die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag in Manila sensationell zum Basketball-Weltmeister krönte, stand Hansi Gand mehr als 10.000 Kilometer entfernt ebenfalls in einer Halle. Bei einem Vorbereitungsturnier coachte er die ProB-Basketballer der Bayer Giants zum Sieg gegen ein Team aus Luxemburg. Den Weg der Nationalmannschaft zum Titel, dem ersten seit dem Gewinn der Europameisterschaft 1993 mit Gnad als Kapitän, verfolgte der 60-Jährige indes genau. Er ist – wie fast alle – begeistert von der Mannschaft um Dennis Schröder.