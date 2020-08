Frauenhandball : Buxtehude testet Elfen vor Publikum

Leverkusen Bayers Bundesliga-Handballerinnen unterliegen dem Gastgeber Buxtehude und Blomberg-Lippe, beide Konkurrenten sind aber schon länger im Training. Managerin Renate Wolf interessiert sich auch für das Drumherum, weil Publikum zugelassen war.

Dieser Ausflug in den Norden hat sich für Bayers Handballerinnen wirklich gelohnt. Nach fünf Monaten Zwangspause absolvierten die Elfen beim Testspielwochenende in Buxtehude ihre ersten beiden Partien seit Anfang März. Dass sie dabei zwei Niederlagen gegen Bundesliga-Konkurrenten kassierten, ließ sich leicht verschmerzen. „Es war einfach ein schönes Gefühl, endlich wieder Handball spielen zu können. Die Ergebnisse waren nicht so wichtig“, versicherte Renate Wolf.