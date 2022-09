Handball : Frauen des TV Witzhelden sind klarer Außenseiter im Pokal

Handball (Symbolfoto) Foto: dpa/Robert Michael

Rhein-Wupper In der ersten Runde des DHB-Pokals empfangen die Handballerinnen des TV WItzhelden den TV Beyeröhde. Trainer Rudi Lichius will mit seinem Team Werbung in eigener Sache betreiben.

Zum „Spiel des Jahres“ laden für Sonntag (17 Uhr) die Handballerinnen des TV Witzhelden ein. Das Oberliga-Team hat sich zum ersten Mal für die erste DHB-Pokalrunde qualifiziert und empfängt im ersten Pflichtspiel der neuen Saison den TV Beyeröhde aus Wuppertal. Die Gäste spielten vergangene Saison in der 2. Bundesliga, befinden sich nach dem Abstieg allerdings in einem Neuaufbau.

„Beyeröhde ist gegen uns der klare Favorit“, sagt Trainer Rudi Lichius, der mit seiner Mannschaft freilich dennoch „alles für ein Weiterkommen“ geben und die Begegnung „so lange wie möglich ausgeglichen gestalten“ möchte. In erster Linie hofft der Coach aber darauf, dass seine Spielerinnen die Partie genießen werden. Jessica Hantusch plagt sich derweil mit einem lädierten Ellenbogen herum, ihr Mitwirken entscheidet sich wohl erst kurz vor dem Anwurf. „Wir rechnen mit sehr vielen Zuschauern und wollen auch ein wenig Werbung für uns machen.“

In der Oberliga-Mittelrhein peilen die Männer des TuS 82 Opladen II indes den ersten Saisonsieg an. Nach dem 20:20 gegen den ASV SR Aachen ist die von Philipp Jäger trainierte Mannschaft nun am Samstag (19.30 Uhr) beim Aufsteiger TV Palmersheim, der seine Premiere mit 28:30 in Nümbrecht verlor, zu Gast. Auch in dieser Spielzeit wollen die Opladener wieder frühzeitig den Klassenerhalt sichern und im Idealfall einen vorderen Platz ergattern.

In der Landesliga feierte der TuS Rheindorf mit dem 27:18-Sieg gegen den HBD Löwen Oberberg II einen Start nach Maß und ist nun am Samstag (15.30 Uhr) beim Pulheimer SC II gefordert.