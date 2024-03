Handball in der Region TVW schlägt den Tabellenführer

Handball-Dritte Liga Süd-West: TSV Bayer 04 Leverkusen II – HSG Gedern/Nidda (Frauen) 27:26 (15:12). Mit dem Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten haben die Junior-Elfen die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigt. Nach einer Abwehrumstellung auf eine 5:1-Variante erarbeiteten sich die Schützlinge von Trainer Jörg Hermes eine Führung und lagen zur Pause mit drei Toren in Front. „Wenn wir in der zweiten Halbzeit nicht fünf Tempogegenstöße verballern, dann ist das Spiel auch schon wesentlich früher entschieden“, sagte der Coach. So witterte die HSG ihre Chance und kämpfte sich Tor um Tor zurück. Nur mit viel Glück retteten die Leverkusenerinnen den knappen Vorsprung ins Ziel. Marie Teusch am Kreis, Mia Cruzado auf der Mittelposition und Astrid Richartz auf Rechtsaußen setzten die meisten Akzente.