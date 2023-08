Handball in der Region Handballerinnen des TVW feiern Start nach Maß

Oberliga-Niederrhein: HSG Hiesfeld/Aldenrade – TV Witzhelden (Frauen) 22:27 (10:15). Einen Start nach Maß in die neue Saison feierten Witzheldens Handballerinnen, die das schwierige Spiel in Dinslaken letztlich mit Bravour meisterten. „Wir hatten nur in der Anfangsphase leichte Probleme. Eine Abwehrumstellung hat uns aber geholfen und bereits zur Pause konnten wir uns entscheidend absetzen“, berichtete ein insgesamt zufriedener Trainer Rudi Lichius. Im Spielverlauf wechselte er viel, alle Spielerinnen kamen zu längeren Einsatzzeiten. Rechtsaußen Kathrin Frielingsdorf avancierte mit sechs Toren zur besten TVW-Werferin.