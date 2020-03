Während der Coronavirus-Pandemie : Elfen helfen auch in der Krise

Elfen helfen auch in der Krise

Hier noch den Ball in der Hand, am Dienstag war es der Telefonhörer: Elfen-Kapitänin Anna Seidel und ihr Team unterstützen bedürftige Menschen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bayers Handballerinnen bieten der Corona-Risikogruppe im Leverkusener Umland einen Einkaufsservice an. Jeweils dienstags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr können unter 02202/7557 telefonisch die Bestellungen aufgegeben werden. Die Spielerinnen gehen dann einkaufen und bringen die notwendigen Dinge kontaktlos zu älteren und bedürftigen Menschen.

Die Saison hat für Bayers Handballerinnen mit dem Abbruch der Bundesliga zwar durch die Corona-Krise ein Ende gefunden, aber für die nächsten Wochen haben sich die Leverkusenerinnen dennoch eine Menge vorgenommen. Und das betrifft keineswegs nur den Sport, wo sich die Elfen in Zeiten ohne gemeinsame Übungseinheiten notgedrungen mit individuellen Trainingsplänen behelfen. Auch ihr soziales Engagement führen die Schützlinge von Michael Biegler und Renate Wolf fort – und bauen es nun sogar noch aus. Gemeinsam mit dem Odenthaler Rewe-Markt Tönnies bieten die Handballerin seit dieser Woche einen Einkaufsservice an. „In diesen Zeiten müssen wir als Gesellschaft einfach zusammenhalten. Und dazu wollen auch wir unseren kleinen Beitrag leisten“, betont Wolf.

Sorgen macht sie sich in diesen Tagen insbesondere um ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen. Die gehören zur Corona-Risikogruppe, die möglichst wenig Kontakt zu anderen haben und auch den Besuch im Supermarkt vermeiden soll. Und hier kommt das Angebot der Handballerinnen ins Spiel. Sie übernehmen für bedürftige Menschen aus Leverkusen und Umgebung (etwa in Schildgen und Odenthal) den Einkauf. Die Arbeit teilen sie sich auf. Jeweils dienstags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr können unter 02202/7557 telefonisch die Bestellungen aufgegeben werden. Diese Aufgabe übernahm zum Start am Dienstag beispielsweise Elfen-Kapitänin Anna Seidel. „Die Resonanz zum Start hat uns gezeigt, dass es großen Bedarf für diese Hilfe gibt“, sagt Wolf.