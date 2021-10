Handball, 3. Liga : Leichlinger TV erleidet Rückschlag in Essen

Leichlingen Die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV agieren phasenweise zu unkonzentriert, um für Zählbares bei TuSEM Essen in Frage zu kommen. Hinzu kommen personelle Rückschläge.

Einen gebrauchten Tag erlebten die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV im Ruhrgebiet . Gegen die zweite Mannschaft von TuSEM Essen verlor das Team von Trainer Lars Hepp nicht nur mit 28:33 (13:16), sondern musste auch erneut personelle Rückschläge hinnehmen. Dabei ging der LTV mit dem festen Vorsatz in die Partie, bei den zuvor sieglosen Essenern zwei Punkte mitzunehmen. Am Ende gab es aber keine Punkte, sondern einige Gründe, sich zu ärgern.

Nach dem schwierigen Start wurde es für die Gäste aber nicht besser. Die Blütenstädter gingen unkonzentriert gegen die Essener zu Werke, bei denen mit Arne Fuchs ein einst in Leichlingen ausgebildeter Torhüter zwischen den Pfosten stand. Bis zum 10:11-Anschlusstreffer durch Kreisläufer-Routinier Alexander Kübler hielt das Hepp-Team noch gut mit, musste TuSEM II dann aber immer weiter davonziehen lassen. Spätestens, als der Rückstand zur Mitte der zweiten Halbzeit schnell wuchs, war die Partie entschieden. Zehn Minuten vor dem Abpfiff war der Zwischenstand mit 22:28 bereits deutlich. Symannek: „Wir konnten nicht in unsere gewohnten Spielmuster finden und waren zu unkonzentriert.“

Auch Kübler haderte mit der deutlichen Niederlage. „Am Ende ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend“, betonte er. Sein Team sei klar unter den Möglichkeiten geblieben. „Da wir es wirklich besser können, als wir es gezeigt haben, blicke ich aber positiv auf die nächsten Spiele.“ Die haben es indes in sich: In den nächsten drei Wochen stehen die Duelle gegen die im Vergleich favorisierten Vereine Longericher SC, HSG Krefeld und Bergische Panther an. Longerich steht bislang mit vier Punkten in der Tabelle hinter dem LTV und könnte im direkten Duell gleichziehen. Nur Platz sechs würde Leichlingen in der Gruppe D davor bewahren, ab März in der Abstiegsrunde gegen fünf weitere Teams vier Absteiger ausspielen zu müssen. Nach drei Siegen und drei Niederlagen steht der LTV nun aber auf Rang sieben.