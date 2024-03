Handball in der Region TV Witzhelden ist auf doppelter Trainersuche

Handball, Oberliga-Niederrhein: TV Lobberich – TV Witzhelden (Frauen) 21:27 (12:14). Die Auswärtsaufgabe beim Tabellenneunten in Lobberich lösten die Witzheldener Handballerinnen souverän, damit bleibt das Team aus dem Höhendorf in der Spitzengruppe vertreten. Rückraumspielerin Luisa Lubberich wusste wie schon in den vorangegangenen Partien mit ihrer Treffsicherheit zu überzeugen, am Ende standen sieben Treffer für die Distanzwerferin zu Buche.