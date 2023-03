Handball in der Region TuS Rheindorf lässt sich in Bergisch Gladbach vorführen

Landesliga-Niederrhein: Wald-Merscheider TV – TV Witzhelden 20:24 (10:13). Einen überraschenden Erfolg in fremder Halle feierten die Witzheldener in Solingen. Beim Tabellenfünften überzeugte die Mannschaft des TVW mit einer überaus engagierten Abwehrleistung und nutzte die sich bietenden Möglichkeiten im Angriff eiskalt aus. Domenic Schwarz glänzte an alter Wirkungsstätte mit sechs Toren, auch die beiden Rückraumspieler Yannik Maier und Jens Cornelsen setzten in der Offensive viele Akzente.