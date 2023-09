Handball, 3. Liga TuS 82 setzt auf eine Steigerung

Zufrieden waren die Drittliga-Handballer des TuS 82 nach dem 24:26 im Lokalduell bei den Bergischen Panthern nicht. „Es hat auf beiden Seiten des Feldes nicht wirklich gepasst“, sagt Fabrice Voigt. Dem Trainer der Opladener zufolge lag das auch an der durch diverse krankheitsbedingte Ausfälle suboptimalen Vorbereitung. In dieser Woche lief es besser bei seinem Team. Die Erkältungswelle ist vorbei, die Mannschaft hat im Vorfeld des Heimspiels gegen den TV Gelnhausen an diesem Samstag (19.30 Uhr) in der Bielerthalle drei Mal intensiv und nahezu komplett trainiert.