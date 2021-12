Handball, 3. Liga : TuS 82 spielt nur noch vor 99 Zuschauern

Leverkusen Der von Fabrice Voigt trainierte Drittligist spielt am Samstag gegen Volemtal und hat seine Corona-Auflagen für Heimspiele deutlich verschärft. Neben der Reduktion der Zuschauerzahl gilt auch die 2-G-Plus-Regel sowie eine Maskenpflicht.

300 oder mehr Zuschauer begrüßt der TuS 82 Opladen regelmäßig in der Bielerthalle. Diese verwandeln die kleine Spielstätte dann gerne in die „Bielerthölle“ und sind so etwas wie der achte Spieler auf dem Feld. Das wird der Handball-Drittligist am Samstagabend gegen den Tus Volmetal (19.30 Uhr) nicht erleben. Der Vorstand beschränkte die Zuschauerzahl auf 99 und entschied sich zudem für weitere Auflagen, die das Live-Erlebnis spürbar beeinflussen.