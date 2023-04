Handball LTV plant den Neustart von ganz unten

Ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont ist der Neubau an der Balker Aue, in unmittelbarer Umgebung der Geschäftsstelle. Bis zum Frühjahr 2024 soll dort eine zweistöckige Zweifeldsporthalle entstehen, in der die vom LTV angebotenen Sportarten beheimatet sein können, auch der Handball. Meier schöpft daraus Zuversicht. Er weiß jedoch, dass ein langer Weg auf ihn und seine Mitstreiter wartet. Was ihn in der Zukunft zufriedenstelle? „Wenn wir in ein oder zwei Jahren 30 bis 40 Kinder mehr in der Handball-Abteilung hätten“, entgegnet er und bringt das Motto für den Neuaufbau auf den Punkt: „Wir müssen ganz kleine Brötchen backen.“