Handball Junior-Elfen bangen um Endrunde

(lhep) Handball, Jugend-Bundesliga: TSV Bayer 04 Leverkusen – Bergischer HC (A-Mädchen) 25:29 (10:13). Durch die zweite Niederlage in Serie stehen die Junior-Elfen in der Gruppenphase unter Druck, das Erreichen der Endrunde ist allerdings noch möglich. „Wir haben leider nicht an die guten Vorstellungen in der Liga anknüpfen können“, sagte Trainer Jörg Hermes.