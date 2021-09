Handball, 3. Liga : Nitzschmann und Meurer werfen TuS 82 zum Erfolg

Johannes Sonnenberg (l.) glänzte bei Opladens Sieg in Volmetal als Spielmacher. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Drittliga-Handballer des TuS 82 Opladen haben im zweiten Spiel den zweiten Sieg eingefahren. Das Team von Coach Fabrice Voigt setzte sich mit 30:24 beim TuS Volmetal durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Rademacher

Der TuS 82 Opladen ist in der 3. Handball-Liga angekommen. Beim 30:24 (13:11) in Volmetal legten die Leverkusener einen überzeugenden Start-Ziel-Sieg hin. „Unser Selbstvertrauen ist dadurch noch mal größer geworden“, sagt Trainer Fabrice Voigt. „Ich bin auch überzeugt, dass wir so gut waren, weil wir unter der Woche erstmals wieder wie gewohnt drei Mal in der Bielerthalle trainieren durften.“

Ob die wegen Hochwasserschäden lange gesperrte Sportstätte auch für das Heimspiel am kommenden Wochenende die Freigabe bekommt, entscheidet sich zwar erst am Mittwoch, doch die Rückkehr zur sportlichen Normalität ist beim TuS 82 bereits spürbar. Die Mannschaft bewies ihre Qualität beim heimstarken TuS Volmetal von Anfang an. Hendrik Rachow und Maurice Meurer ackerten 60 Minuten im Deckungszentrum und kompensierten damit die Ausfälle von Jan Jagieniak sowie Aaron Ellmann. Sie waren Dreh- und Angelpunkt der 6:0-Versteidigung, die den Grundstein zum Sieg legte. Voigt: „Die Abwehr war unser Prunkstück mit einem sehr starken Torhüter Nils Thorben Schmidt dahinter.“

Der Schlussmann erzielte sogar selbst einen Treffer, als Volmetal den eigenen Keeper zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers brachte. Doch nicht nur die Konter funktionierten beim TuS: Auch im gebundenen Angriff überzeugte das Team. Meurer traf sieben Mal aus dem Rückraum, Yannik Nitzschmann erzielte den Großteil seiner neun Tore von der Außenposition. „Dazu hat Johannes Sonnenberg das Spiel hervorragend gesteuert“, lobte der Coach. „Wir hatten nur eine kurze Phase in der ersten Hälfte, in der es nicht ganz so gut lief. Aber ansonsten war das ganz großes Kino von den Jungs – speziell vor dieser Kulisse.“

350 Zuschauer sorgten in Volmetal für Heimspielatmosphäre.