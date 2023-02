BBZ-Trainerin Grit Schneider im Interview „Wir wollen das Maximum herausholen“

Die Basketballerinnen des BBZ Opladen eilen in dieser Saison von einem Sieg zum nächsten. Bereits seit einigen Wochen steht die von Grit Schneider trainierte Mannschaft an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga Nord. In der aktuellen Top-Form darf sich das Team realistische Chancen auf den Sprung in die Eliteklasse ausrechnen.