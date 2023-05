Basketball, 2. Frauen-Bundesliga Göttingen erzwingt ein drittes Spiel gegen BBZ Opladen

Basketball, 2. Bundesliga Play-off-Halbfinale: Medical Instinct Veilchen BG 74 – BBZ Opladen (Frauen) 68:51 (33:23). Die Opladener Basketballerinnen haben den ersten Matchball im Kampf um den Aufstieg in die erste Bundesliga vergeben. Auch in der Höhe durchaus überraschend musste sich die von Grit Schneider trainierte Mannschaft in Göttingen geschlagen geben. Am Freitag (20.30 Uhr) kommt es im Werner-Heisenberg-Gymnasium nun zum alles entscheidenden dritten Duell.