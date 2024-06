Basketball, 2. Liga, ProB Gnad tritt als Chefcoach ab – Koch übernimmt die Giants

2021 feierte Hansi Gnad seinen größen Erfolg als Trainer der Bayer Giants. Überraschend zogen die Leverkusener in der „Corona-Saison“ ins Finale der ProA ein und waren damit sportlicher Aufsteiger in die Basketball-Bundesliga. Mangels Lizenzantrag kam es nicht zu dem Schritt, den sich der Klub nur ein Jahr später wieder selbst wünschte. Es folgte der Abstieg in die ProB, in der die Mannschaft auch in der kommenden Saison an den Start geht – allerdings nicht mehr mit Gnad als Chefcoach.