Basketball, 2. Liga : Giants treten mit Wut im Bauch gegen Schwenningen an

Leverkusen Nach der Niederlage in Paderborn empfangen die Zweitliga-Basketballer am Samstag die Panthers Schwenningen. Trainer Hansi Gnad fordert höchste Konzentration.

Die Ostermann-Arena und das dadurch entstehende Gefühl eines Heimspiels soll auch diesmal dazu beitragen, den Giants in die Erfolgsspur zurückzuhelfen. Das hat in dieser Saison schon häufig funktioniert. Von neun Partien daheim gewannen die Leverkusener acht, auswärts verloren sie sieben von acht. „Ich denke, die Jungs haben eingesehen, was sie in Paderborn falsch gemacht haben“, sagt Gnad. Er habe auch individuelle Kritik geübt, will diese aber nicht öffentlich aufschlüsseln. „Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Konzentration verlorenging. Sonst hätten wir niemals einen solchen Vorsprung noch aus der Hand gegeben. Das darf uns nicht noch einmal passieren.“