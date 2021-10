Basketball in der Region : Giants II sind auf Kurs, LTV und FBL starten in die Saison

Rhein-Wupper Die Reserve des TSV Bayer 04 Leverkusen ist mit drei Siegen und nur einer Niederlage gut in die neue Spielzeit gestartet. Für die klassentieferen Klubs Leichlinger TV und Fast-Break Leverkusen geht es erst am letzten Oktober-Wochenende wieder los.

Wie die von Hansi Gnad trainierten Zweitliga-Basketballer des TSV Bayer 04 ist auch die Reserve der Giants gut in die neue Saison gestartet. In der 1. Regionalliga hat die Mannschaft von Trainer Karsten Schul bislang lediglich die Auftaktpartie gegen das Spitzenteam Telekom Baskets Bonn II verloren – und alle anderen Partien für sich entschieden.

Die Freude über die Rückkehr in die 2. Regionalliga ist bei den Basketballern des Leichlinger TV derweil spätestens nach dem Hochwasser im Sommer verblasst. Der letzte Auftritt in einem Pflichtspiel liegt mehr als 18 Monate zurück. „Wir haben extreme Probleme mit dem Trainingsbetrieb, es muss ständig improvisiert werden und auch unsere Heimspiele müssen wir in Leverkusen austragen“, sagt Basketball-Abteilungsleiter und -Trainer Björn Jakob. In Frank Baum holten sich die Leichlinger zuletzt einen erfahrenen Trainer dazu, das Duo Jakob/Baum soll den Klassenerhalt sicherstellen. Zudem konnte sich der Klub die Dienste von Nick Peters sichern. Der 2,11 Meter große Centerspieler wechselte im Sommer aus der Jugendabteilung der Giants in die Blütenstadt.