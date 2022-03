Basketball in der Region : Giants II mit doppeltem Auswärtserfolg

Jesse Haberland (mit Ball) war nur einer von zwei Spielern beim LTV, die zweistellig gepunktet haben. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper In der 1. Regionalliga haben die Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen II zwei Siege gefeiert. Eine Klasse darunter war der Leichlinger TV in Wuppertal ohne Chance. Auch Fast-Break kassierte eine Niederlage.

Von Lars Hepp

Basketball, 1.Regionalliga: Deutzer TV – TSV Bayer 04 Leverkusen II 60:67 (28:34). Innerhalb von nur 48 Stunden feierte die Leverkusener Reserve zwei Auswärtssiege. Zunächst stand das wichtige Nachbarschaftsduell beim Sechsten in Deutz auf dem Programm. Dort zeigten die Gäste eine von Beginn an konzentrierte Vorstellung. In Halbzeit zwei steigerten sich die Schützlinge von Trainer Karsten Schul auch bei den Rebounds und legten damit den Grundstein für den mit Blick auf die anstehenden Play-offs wichtigen Erfolg. Daniel Merkens avancierte mit 17 Punkten zum besten Bayer-Werfer, auch Justin Gnad und Robert Merz trafen zweistellig.

TSV Bayer 04 II Merkens (17), J. Gnad (12), Merz (11), Winter (7), Sagemüller (6), Queck (5), Litera (4), Vrencken (3), Funk (2), Dujmovic, Fußbroich, Lungelu.

NEW Elephants Grevenbroich – TSV Bayer 04 Leverkusen II 74:82 (43:34). Von den „glorreichen Sieben“ sprach Schul nach der Partie beim Schlusslicht in Grevenbroich. Aufgrund verschiedener Ausfälle und parallel stattfindender Spiele standen ihm nicht mehr Akteure zur Verfügung. „Die Jungs haben es überragend gut gemacht“, freute sich der Coach. Nicolas Funk übernahm viel Verantwortung bei den Gästen, die zur Halbzeit noch deutlich in Rückstand lagen. Die Leverkusener spielten dann aber immer mehr ihre konditionellen und technischen Vorteile aus.

TSV Bayer 04 II Funk (28), J. Gnad (17), Dujmovic (15), Sagemüller (8), Queck (7), Schick (5), Fußbroich (2).

2. Regionalliga: Leichlinger TV – Südwest Baskets Wuppertal 68:110 (25:56). Ohne Chance waren die personell dezimierten Leichlinger gegen den Tabellendritten aus Wuppertal. „Der Gegner war uns in allen Bereichen überlegen – die Niederlage geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, sagte Abteilungsleiter und Trainer Björn Jakob. Henning Wiesemann erzielte zwar 31 Punkte, doch vom restlichen LTV-Team kam zu wenig. „Man darf aber auch nicht vergessen, wer bei uns gefehlt hat beziehungsweise nur kurz eingesetzt wurde.“

LTV J. Haberland (10), Schulz (6), K. Behrmann, Hermann (6), A. Haberland (2), Wiesemann (31), Meyer, Pokar (2), De Guidi (3), Johannes (8).

Oberliga: TuS Zülpich – SC Fast-Break Leverkusen 77:60 (34:31). Fast-Break hat seine erste Niederlage in der Abstiegsrunde kassiert. In Zülpich scheiterte die Mannschaft vor allem an der schwachen Wurfausbeute. „Die etlichen ausgefallenen Spieler konnten wir dieses Mal nicht kompensieren. Ich hoffe natürlich, dass wir es im Rückspiel gegen diesen Gegner besser hinbekommen werden“, sagte Abteilungsleiter Thomas Pimperl.