Genclerbirligi Opladen verliert zum Auftakt der Kreisliga A

RHEIN-WUPPER Während Opladens Aufholjagd zum Kreisliga-Start unvollendet bleibt, feiert der BVBN sich und Andre Brandenburg.

Fußball-Kreisliga A Solingen: VfB Langenfeld – BV Bergisch Neukirchen 1:5 (1:1). Dank einer enormen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und eines überragenden Andre Brandenburgs feierten die Neukirchener Fußballer am ersten Spieltag den ersten klaren Sieg. „Wir haben gerade in läuferischer Hinsicht für den Unterschied gesorgt. Und dazu hat Andre einen absoluten Sahnetag erwischt“, berichtete Trainer Michael Czok. Alle fünf Treffer des BVBN gingen auf das Konto von Brandenburg.

Nach einer halben Stunde kassierten die favorisierten Gäste zunächst den Rückstand, doch nur sechs Minuten später war Brandenburg zum ersten Mal zur Stelle. Im zweiten Abschnitt spielten sich die Fußballer des BVBN in einen Rausch: Die weiteren Tore in der 56. sowie zwischen der 75. und 86. Minute waren die logische Konsequenz.

Mehr wäre in jedem Fall für die Witzheldener möglich gewesen, denn gleich zweimal ging der Kreisliga-Rückkehrer in Führung. Simon Schmitz brachte den VfL schon nach gut 180 Sekunden mit einem sehenswerten Distanzschuss in Front. In der zehnten Minute gelang den Platzherren der 1:1-Ausgleich. Nach etwas mehr als einer halben Stunde war Simon Turowski mit dem neuerlichen Führungstreffer zur Stelle.