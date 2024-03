Fußball, Kreisliga Opladen und Quettingen teilen die Punkte

SV Schlebusch II – Rheingold Poll 2:5 (2:2). Zur Halbzeit war nicht mit diesem deutlichen Endresultat zu rechnen. Die Schlebuscher Reserve musste sich nach ausgeglichener erster Hälfte dem Tabellennachbarn geschlagen geben. Maurice Blum erzielte schon nach rund zwei Minuten die Führung, in der 17. Minute glichen die Poller aus. Nach einer halben Stunde war Pasco Ngoy Kadindwe mit dem 2:1 zur Stelle, kurz vor dem Pausenpfiff zogen die Gäste erneut gleich. In der 53. Minute war dann wieder das Rheingold-Team an der Reihe. Mit einem Doppelschlag machten die Gäste schließlich alles klar.