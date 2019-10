Fußball-Kreisliga A : Für Sezer ist alles Einstellungssache

Opladens spielender Trainer Mehmet Sezer (r.) behauptet gegen Simon Schmitz vom VfL Witzhelden den Ball. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Spielertrainer Mehmet Sezer vom Fußball-Kreisligisten Genclerbirligi Opladen appelliert vor der Partie gegen den Letzten aus Solingen an die Einstellung seiner Spieler. Im Kreis Köln sehnt sich die SVS-Reserve indes nach dem ersten Sieg.

Von Lars Hepp

Fußball, Kreisliga A Solingen: SSV Berghausen II – BV Bergisch Neukirchen. Neukirchens Fußballer wollen sich im Verfolgerduell am Sonntag (13 Uhr) beim Tabellensechsten in Berghausen behaupten. „Der Gegner strotzt in jedem Fall vor Selbstvertrauen und hat aus den letzten fünf Partien beeindruckende zehn Punkte geholt. Wenn wir aber unsere Torchancen nutzen und gut verteidigen, dann können wir auch dort bestehen“, sagt Trainer Michael Czok. Frederik Kosegarten und Henri Gute sind nach ihrem Urlaub zurück im Training und auch Kai Lehmann hat seine Sperre abgesessen.

Genclerbirligi Opladen – DV Solingen II. Als klarer Favorit gehen Spielertrainer Mehmet Sezer und seine Schützlinge am Sonntag (15 Uhr) in die Heimpartie gegen das Schlusslicht aus Solingen. „Darin besteht aber auch die große Gefahr, dass der Gegner auf die leichte Schulter genommen werden kann. Es wird sehr viel auf die Einstellung ankommen“, betont Sezer. Hasan und Burhan Aydin fallen verletzt aus, Orhan Geyik ist zudem beruflich verhindert. Immerhin kann Sezer wieder mit Jaouad Kharraz und Sefa Ocakli planen.

BV Gräfrath – VfL Witzhelden. Mit Blick auf die vergangene Saison erinnern sich Spieler, Verantwortliche und Anhänger des VfL noch gerne an die Duelle mit dem BV Gräfrath – beide Partien gewannen die Höhendorfer. Ein erneuter Erfolg am Sonntag (15 Uhr) dürfte jedoch schwierig werden, da Gräfrath derzeit die Tabelle nach starkem Start gemeinsam mit der 1. Spielvereinigung Solingen-Wald anführt. „Nach dem letzten Erfolg ist die Stimmung bei uns wieder viel besser. Wir fahren mit viel Mut dorthin“, sagt Witzheldens Trainer Oliver Heesen. Der Einsatz des erkrankten Simon Schmitz (grippaler Infekt) entscheidet sich erst kurzfristig. Konstantin Heitzer und Oliver Kaschta sind dafür zurück im Training, nur Moritz Walther verpasst die Partie definitiv aufgrund einer Schulterverletzung.

Post SV Solingen – SSV Lützenkirchen. Die Tabellenkonstellation wollen die Fußballer des SSV vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr) beim Abstiegskandidaten in Solingen ausblenden. „Wir müssen auch diesen Gegner absolut ernst nehmen: Ich verlange 100 Prozent von meiner Mannschaft“, sagt Trainer Toni Diomedes, der dieselbe Besetzung wie in der Vorwoche aufs Feld schicken kann.

Kreisliga A Köln: SV Schlebusch II – Schwarz-Weiß Köln. Den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach bringen will Schlebuschs Reserve. Am Sonntag (13 Uhr) empfängt die von Marco Treubmann trainierte Mannschaft den direkten Konkurrenten aus der Domstadt. Im zehnten Anlauf soll es nun endlich mit dem ersten „Dreier“ funktionieren. Bislang stehen erst vier Remis auf der Habenseite. „Wir stehen vor entscheidenden Wochen und bekommen es jetzt nacheinander mit den Mitbewerbern zu tun“, sagt Treubmann.

Südwest Köln – SC Hitdorf. Bislang dominieren Tabellenführer FC Zündorf und der SC Hitdorf das sportliche Geschehen in der Kölner Kreisliga. Am Sonntag (15 Uhr) ist das Team von Trainer Udo Dornhaus nun zu Gast beim Tabellendritten in Köln. Derzeit sind beide Mannschaften sechs Punkte voneinander getrennt – und auch nach dem Spiel wollen die Hitdorfer mindestens genauso viele Zähler zwischen sich und dem Kontrahenten stehen haben.