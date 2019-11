Fußball-Kreisliga A : Derbysieg für abgezocktes Opladen

Opladens Spielertrainer Mehmet Sezer (am Ball) in Aktion. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Dank einer effizienten Chancenausbeute setzt sich Kreisligist Genclerbirligi Opladen mit 4:2 beim VfL Witzhelden durch. Im Kreis Köln verliert Bergfried hoch.

BV Bergisch Neukirchen – BV Gräfrath 3:3 (1:2). Dem Spitzenteam aus Solingen-Gräfrath trotzte der BVBN einen Punkt ab. Nach zwei frühen Gegentoren erzielte Daniel Mücke nach etwas mehr als einer halben Stunde den 1:2-Anschluss. Kai Lehmann war nach einer Stunde mit dem 2:2 zur Stelle. Zwölf Minuten vor dem Abpfiff waren die Gäste wieder am Zuge, ehe Mücke in der Schlussphase mit dem ebenso verdienten wie umjubelten 3:3 den Punkt sicherstellte.

SC Hitdorf – S.C. Borussia Kalk 4:1 (0:1). Die erste Halbzeit lief an den Spielern aus Hitdorf vorbei, das Tor der Gäste fiel in der 19. Minute. Said El-Youzghi, Bastian Prensena und Christopher Urban zielten bei ihren Gelegenheiten zu ungenau. Im zweiten Abschnitt wurde es dann wesentlich besser aus Sicht des SCH: Der eingewechselte Michael Wloczyk (49./90.), El-Youzghi (84.) und Julian Kwoczalla in der Nachspielzeit sorgten mit ihren Toren für die Wende.