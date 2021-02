Mögliche Fortsetzung der Saison : Geteiltes Echo für Pläne des Fußballverbands Mittelrhein

Der Fußballverband Mittelrhein hat sich auf fünf Grundsätze geeinigt, die für eine Fortsetzung der Saison gelten sollen. Das letzte Wort hat aber die Politik.

Die Ligen sollen demnach in einer Einfachrunde ausgetragen werden und die Saison an dem Spieltag fortgesetzt, an dem sie unterbrochen wurde. Die Spielzeit endet am 30. Juni und es wird eine einheitliche Wertung der Staffeln angestrebt. Es soll zudem ein Herren- und Frauenpokalsieger ermittelt werden, der an der ersten Runde des DFB-Pokals teilnimmt.