Basketball, Frauen-Bundesliga Für die Wings gibt es jetzt nur noch Endspiele in der Liga

Vom Kooperationspartner aus Bonn werden in Amelie Krömer und Greta Goman erneut zwei Nachwuchsspielerinnen in den Kader aufrücken. Nach zuletzt schwieriger Personallage kann Kaminski am Sonntag auf einen vollen Kader mit elf Spielerinnen zurückgreifen, was ihm ausreichend Wechselmöglichkeiten gegen die Luchse gibt. Gleichzeitig setzen die Leverkusenerinnen aber auch auf die Unterstützung des eigenen Publikums. In den beiden anstehenden Heimspielen geht es darum, mit vereinten Kräften die Weichen neu zu stellen, damit auch in der kommenden Saison Bundesliga-Basketball in Leverkusen gespielt wird. Ein Sieg gegen Hannover wäre dafür eine gute Grundlage.