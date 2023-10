Fußball, Mittelrheinpokal Für den A-Ligisten SV Bergfried ist der Pokal ein Bonus

Zuvor steht für den Trainer des SV Bergfried und seine Mannschaft aber noch ein weiteres Highlight an. An diesem Mittwoch (18 Uhr) empfängt der A-Ligist in der ersten Pokalrunde auf Mittelrheinebene den Landesligisten FSV Neunkirchen-Seelscheid. „Für uns ist das ein absolutes Bonusspiel. Wir werden auch dieses Mal viel durchrotieren“, kündigt der Übungsleiter an. Oberste Priorität besitzt Diekamp zufolge nach wie vor die Herausforderung in der Meisterschaft. Denn in der wollen die Leverkusener auch am Ende von der Spitze grüßen.