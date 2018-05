Lokalsport: Für den FCL endet es in Endenich

Für den FCL endet es in Endenich

SVS-Spieler Niklas Hammes (l.) erzielte zunächst das 2:2 gegen den SC Brühl, dann flog er mit Rot vom Platz. Am Ende verlor Schlebusch 2:4. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Der Fußball-Landesligist aus Leverkusen hat nach dem 1:6 beim FV Endenich nur noch theoretische Chancen auf den Ligaverbleib. Auch der SVS verliert.

Fußball-Landesliga: FV Bonn-Endenich 1908 - FC Leverkusen 6:1 (3:0). Rechnerisch ist für die Fußballer des FC Leverkusen zwei Spieltage vor dem Saisonende noch der Klassenerhalt möglich. Sechs Punkte beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer und 15 Tore wären aufzuholen. Das ist das eine. Doch nach der Vorstellung gestern ist von einem sportlichen Wunder nicht mehr auszugehen, denn die von Daniel Cartus trainierte Mannschaft präsentierte sich vollkommen desolat und unterlag beim direkten Konkurrenten auch in der Höhe verdient. "Es waren keine Einstellung und Bereitschaft zu erkennen. Das ist schon ganz bitter", sagte Co-Trainer Daniel Honnef nach einer recht einseitigen Partie. Die Bonner investierten von der ersten Minute an wesentlich mehr und sollten dafür auch die Belohnung erhalten. Nach einer halben Stunde gelang die Führung, bis zum Seitenwechsel fielen zwei weitere Treffer.

Honnef zufolge sei beim Seitenwechsel schon alles entschieden gewesen. Moral und Gegenwehr waren gebrochen und der zweite Durchgang plätscherte so vor sich hin - mit dem Unterschied, dass die Bonner weitere Akzente setzten (55./71./74.). Für den FCL reichte es lediglich zum Ehrentreffer in der Schlussminute durch Aristote Mambasa Masudi. "Der Abstiegskampf wird bei uns einfach nicht gelebt", sagte Honnef. Inwieweit es mit dem Trainerteam Cartus/Honnef weitergehen wird, soll in den kommenden Tagen mit Entscheidungsträger Michael Kunz entschieden werden.