Handball in der Region Frauen des TVW dürfen spät jubeln

Rhein-Wupper · Für die Oberliga-Handballerinnen des TV Witzhelden steht am letzten Spieltag ein Fernduell um den Aufstieg an. Neue Hoffnung im Kampf um den Ligaverbleib schöpft derweil die DJK Leverkusen in der Verbandsliga.

08.05.2023, 21:00 Uhr

Luisa Lubberich (mit Ball) steuerte sechs Tore zum Last-Minute-Erfolg der Witzheldener Handballerinnen gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade bei. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Lars Hepp