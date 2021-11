American Football : „EQ“ überzeugt NFL-Experten

Leverkusen Equanimeous St. Brown zeigt beim 31:34 der Green Bay Packers gegen Minnesota eine starke Leistung. Sein Bruder Amon-Ra verliert mit den Detroit Lions in Cleveland.

Niederlagen gegen einen der ärgsten Dauerrivalen in der Liga schmerzen besonders. Darum wird Equanimeous St. Brown auch nicht glücklich sein mit dem Ergebnis seiner Green Bay Packers gegen die Minnesota Vikings (31:34). Doch persönlich kann der Passempfänger (Wide Receiver) mit Wurzeln in Leverkusen-Hitdorf hochzufrieden sein mit der Partie. Denn erstmals in seiner vierten Saison in der Profiliga NFL konnte der Deutsch-Amerikaner glänzen – und stach bei der Ausbeute wie bei der viel beachteten Bewertung durch die Fachleute von „Pro Football Focus“ (PFF) diesmal sogar seinen jüngeren Bruder Amon-Ra aus, der bei den Detroit Lions deutlich mehr Spielanteile erhält.