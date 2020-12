Football : „EQ“ gelingt sein erster Touchdown als Profi in der NFL

„EQ“ gelingt sein erster Touchdown als Profi in der NFL

Leverkusen Equanimeous St. Brown hat seinen ersten Touchdown im Trikot der Green Bay Packers feiern können. Beim klaren Sieg gegen die Tennessee Titans sicherte sich der Wide Receiver mit Wurzeln in Leverkusen einen langen Pass von Star-Quarterback Aaron Rodgers.

Am vorletzten Spieltag vor dem Start in die Play-offs der Football-Profi-Liga NFL haben die Green Bay Packers und ihr Wide Receiver Equanimeous St. Brown ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem furiosen 40:14 gegen die Tennessee Titans untermauerte der Rekordmeister seine Superbowl-Ambitionen. Und der Wide Receiver (Passempfänger) mit Wurzeln in Hitdorf hatte gleich noch einen Grund, zu feiern: Ihm gelang sein erster Touchdown.