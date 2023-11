Football Duell der Brüder geht erneut an Amon-Ra

So viel Beitrag wie sein Bruder vermochte „EQ“ auf der Gegenseite nicht zu leisten, aber er zeigte eine ordentliche Leistung. In seinem durch Verletzung und Nichtberücksichtigung erst vierten Saisonspiel fing er beide für ihn gedachten Pässe für 19 Yards Raumgewinn. Amon-Ra hätte sicher nichts gegen einen Sieg seines Bruders im nächsten Spiel der Bears gegen die Minnesota Vikings einzuwenden. Die sind in der NFC North als Zweiter das einzige Team, das den Lions zumindest theoretisch den Divisionssieg noch streitig machen könnte.