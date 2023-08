Football Bei „EQ“ ist noch viel Luft nach oben

Die heiße Phase der Vorbereitung auf die neue Saison in der Profi-Football-Liga NFL verläuft für Equanimeous St. Brown bislang alles andere als nach Wunsch. An eine leichte Blessur vor rund zwei Wochen schlossen sich für den Wide Receiver (Passempfänger) der Chicago Bears mit Wurzeln in Leverkusen zwei Testspielleistungen zum Vergessen an.