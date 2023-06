Football Die St. Browns kommen ins Rheinland

Die Football-Fans in Deutschland dürfen sich freuen. Obwohl die Vorbereitung auf die neue Saison in der Profi-Liga NFL bereits seit Wochen läuft, statten Amon-Ra und Equanimeous St. Brown Deutschland einen Besuch ab. Die Wide Receiver (Passempfänger) mit Wurzeln in Leverkusen veranstalten am Sonntag, 25. Juni, in Zusammenarbeit mit den Cologne Crocodiles in Köln ein Footballcamp für Nachwuchsspieler.