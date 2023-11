Football Die St. Browns gehen ins Bruderduell

Wenn am Sonntag um 19 Uhr (MEZ) im Ford Field in Detroit die heimischen Lions die Chicago Bears zum Division-Duell in der Football-Profi-Liga NFL empfangen, dann werden TV-Kameras wieder Ausschau halten nach John und Miriam Brown. Die Eltern von Amon-Ra und Equanimeous St. Brown liefern auf der Tribüne mit ihren geteilten Jerseys das passende Bild zum Aufeinandertreffen der Brüder mit Leverkusener Wurzeln auf dem Kunstrasen – und zu dem dürfte es tatsächlich kommen. Denn gerade noch rechtzeitig vor dem Duell stand Equanimeous vergangene Woche erstmals seit längerer Verletzungspause wieder für die Bears auf dem Feld.