Football Amon-Ra St. Brown winkt deutliche Gehaltssteigerung

Amon-Ra St. Brown hat sich von seinen grell-blauen Haaren wieder getrennt. Beim gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Equanimeous leuchtete es auf dem Kopf des Football-Profis in Diensten der Detroit Lions noch in der Teamfarbe „Honolulu Blue“. Doch kurz darauf zeigte ein Foto in den Sozialen Medien die Überreste der Motto-Frisur, die sich der junge Wide Receiver mit Wurzeln in Leverkusen eigens für die Play-offs in der NFL zugelegt hatte.