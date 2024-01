Football Detroit kratzt an der Serie der Cowboys

Statt mit einem Extrapunkt die Verlängerung zu erreichen, entschied sich Lions-Coach Dan Campbell für die mutige Variante und ging für eine Two-Point-Conversion. Offense-Line-Spieler Taylor Decker fing den Ball in einem Trickspielzug auch in der Endzone und es dauerte etwas, bis eine gelbe Flagge, die für einen Regelverstoß steht, dem Jubel der Lions ein jähes Ende setzte. Die Unparteiischen behaupteten, dass sich nicht Decker als möglicher Adressat eines Passes angemeldet habe, wozu er als Line-Spieler verpflichtet wäre, sondern ein Teamkollege. Darauf beharrten sie, obwohl TV-Bilder deutlich auf eine Verwechslung hinwiesen. In der Wiederholung misslang den Lions die erneute Conversion. Durch die Niederlage haben die Lions Platz drei in der Setzliste nun an Dallas verloren und keine Chancen mehr auf den ersten Rang.