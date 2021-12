Football : Amon-Ra St. Brown überzeugt bei Niederlage der Detroit Lions

Leverkusen Amon-Ra St. Brown erzielt beim 10:38 seiner Detroit Lions 73 Yards Raumgewinn. Sein Bruder EquanimeousSt. Brown erleidet beim 45:30-Sieg seiner Green Bay Packers indes eine Gehirnerschütterung.

Das Daumendrücken aus Deutschland half nicht: Eine Woche nach seinem Premieren-Touchdown zum ersten Saisonsieg gegen Minnesota verlor Amon-Ra St. Brown mit den stark ersatzgeschwächten Detroit Lions. Allerdings waren sich alle Fachleute einig, dass der Passempfänger mit Wurzeln in Hitdorf bei der 10:38-Niederlage in Denver zu den wenigen Lichtblicken im Team aus der „Motor City“ gehörte.

Der jüngste der drei St. Brown-Brüder fing acht von je nach Zählweise elf oder zwölf an ihn adressierten Pässen und kam insgesamt auf 73 Yards Raumgewinn – Bestwerte bei den Lions. Nicht in die Ausbeute eingerechnet sind weitere acht Yards, die es bei einem Catch Anfang des letzten Spielviertels als Bonus zu den erreichten 19 Yards gab, weil ein Gegenspieler den Rookie mit unnötiger Härte stoppte.

Die statistikversessenen NFL-Experten fanden bei ihrer Suche nach neuen Bestwerten heraus, dass St. Brown der einzige Rookie in der langen Geschichte der Detroit Lions ist, für den in zwei aufeinanderfolgenden Spielen sieben oder mehr gefangene Pässe (zehn gegen die Vikings, acht jetzt bei den Broncos) zu Buche standen. Vor dem Heimspiel gegen die Arizona Cardinals am Sonntag kommt der Liga-Neuling bereits auf 57 gefangene Pässe für 511 Yards. Bei den Lions hat nur Tight End T.J. Hockenson (noch) mehr.