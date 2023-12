Football Amon-Ra St. Brown stürmt mit den Lions in die Play-offs

Amon-Ra St. Brown ist mit den Detroit Lions Historisches gelungen. Durch ein hart umkämpftes 30:24 bei den Minnesota Vikings sicherten sich der Wide Receiver (Passempfänger) mit Leverkusener Wurzeln und seine Mitstreiter vorzeitig Platz eins in der NFC North. Der erste Divisonstitel seit 1993 – damals noch in der NFC Central – beschert den Lions die Play-offs sowie Heimrecht in der ersten Runde.