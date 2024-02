Football Amon-Ra steigert sich in allen Kategorien

Mit einem letzten Zusammenkommen in Florida beschloss die Familie Brown/St. Brown das Football-Jahr 2023/2024. Denn für einen von ihnen – Amon-Ra St. Brown – war der Pro Bowl in Orlando der letzte Auftritt vor der langen Sommerpause. Der junge Wide Receiver (Passempfänger) mit Leverkusener Wurzeln hätte grundsätzlich lieber auf das Spaßevent verzichtet und dafür eine Woche später mit seinen Detroit Lions den Superbowl in Las Vegas bestritten. Aber die Freude am lockeren Zusammensein mit zahlreichen anderen NFL-Spielern und den nicht ganz ernst gemeinten Spielen war „Saint“ dennoch anzusehen.