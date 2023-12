Football Amon-Ra St. Brown steht vor Play-off-Einzug

Die Detroit Lions und ihr Wide Receiver (Passempfänger) Amon-Ra St. Brown haben ihre kleine Schwächephase in der Football-Liga NFL eindrucksvoll hinter sich gelassen. Nach zwei Niederlagen aus den drei Spielen zuvor bezwang der Spitzenreiter der NFC North die bis dahin formstarken Denver Broncos mit 42:17. Das lag auch an Publikumsliebling „Saint“. Der Profi mit Wurzeln in Leverkusen fing sieben von neun Pässen für 112 Yards Raumgewinn, einen Touchdown und sechs neue erste Versuche.