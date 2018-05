Lokalsport : Fischer verteidigt seinen College-Titel in den USA

Leverkusen Speerwerfer Nils Fischer vom TSV Bayer 04, der als Stipendiat in den USA studiert, ist bei den nationalen Collegemeisterschaften der zweiten Division in Charlotte erneut siegreich gewesen. Seinen Titel aus dem Vorjahr hat er damit erfolgreich verteidigt. Mit 75,19 Meter kam er dicht an seine vor drei Wochen aufgestellte Bestleistung heran. Ende Juni kehrt der TSV-Athlet zu den Deutschen U 23-Meisterschaften in die Heimat zurück. Zuvor absolviert er an der texanischen Angelo-State-Universität seine Bachelor-Prüfungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vereinskollegin Susen Küster schleuderte derweil den Hammer in Halle/Saale auf die Saison-Bestleistung von 65,42 Meter. Disziplinkollege Paul Hützen kam auf 65,13 Meter und damit nahe an seine Saisonbestleistung. Kugelstoßer Jan Josef Jeuschede kratzte indes mit 18,84 Metern an der 19-Meter-Marke, Marike Steinacker schleuderte den Diskus auf 57,35 Meter und gewann damit den B-Wettbewerb der Frauen.

(sb)